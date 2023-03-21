شبيبة الساورة تغادر المنافسة العربية

انتهت مغامرة شبيبة الساورة في كأس العرب للأندية، اليوم الثلاثاء، بعدما فشلت في تجاوز نادي الكويت الكويتي على ملعب ميلود هدفي بوهران، في إياب الدور التمهيدي الأول.

وسيطر نسور الجنوب على مجريات الشوط الأول لكن دون تجسيد الفرص المتاحة أمام مرمى النادي الكويتي.

ودخل ممثل الكرة الجزائرية الشوط الثاني بغية افتتاح باب التسجيل وتدارك نتيجة الذهاب غير أن المهاجم التونسي ياسين الخنيسي باغت الجميع بتسجيله هدف التقدم للضيوف عن طريق رأسية محكمة بعد تنفيذ ركنية في الدقيقة 64.

وصعب هذا الهدف من مهمة النادي البشاري الذي بات مطالبا بتسجيل ثلاثية كاملة بعدما انقاد للهزيمة في الذهاب بهدف دون مقابل، حيث لم يكن هدف الدوسن في الدقيقة 75 كافيا من أجل تجاوز العقبة الكويتية.

وأعلن بعدها الحكم الموريتاني نهاية المواجهة بهدف في كل شبكة وسط فرحة كويتية وخيبة أبناء الجنوب، حيث بات شباب بلوزداد الممثل الوحيد للكرة الجزائرية في المنافسة.