تلمسان: حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية حيازة المخدرات.

جاءت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخص ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة في الوسط الحضري.

العمل الميداني لعناصر الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا أسفر عن توقيف الشخص المشتبه فيه في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا، وضبط وحجز بحوزته كمية من المخدرات كيف معالج معدة ومهيأة للترويج قدر وزنها بـ 63 غرام و كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 46 قرصا، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 25875 دج و كذا ثلاث أسلحة بيضاء من سكاكين ومقصين وثلاث شفرات كيتور تستعمل في التقطيع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية " الحيازة على المخدرات لغرض الترويج بصفة غير مشروعة، الحيازة على المواد الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا لغرض البيع بصفة غير شرعية قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.