مدير النقل لولاية الجزائر: هذه رزنامة العمل خلال شهر رمضان المبارك

كشف مدير النقل لولاية الجزائر، عن البرنامج الخاص بخطوط النقل خلال شهر رمضان المبارك، عبر مختلف الوسائل المتاحة، وذلك خلال لقاء صحفي جمع عددا من المدراء التنفيذيين بممثلي وسائل الإعلام الوطنية بمقر ولاية الجزائر عشية حلول الشهر الفضيل.

وقال السيد مراد بوقريعة، إنه "تم ضبط مواقيت عمل ميترو الجزائر بداية من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الواحدة بعد منتصف الليل، وبالنسبة للترامواي فقد تم ضبط مواقيت خدمته بداية من السادسة والنصف صباحا وإلى غاية الواحدة ليلا".

أما فيما يخصّ رزنامة العمل الخاصة بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر "إيتوزا"، كشف السيد بوقريعة، عن تخصيص فريقي عمل، موزعين عبر الفترة الصباحية والفترة الليلية التي تعقب الإفطار "بحيث يتم استغلال 124 خطّ بواسطة 252 حافلة من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية السادسة مساءا"، يقول مضيفا: "ويباشر الفريق الثاني مهامه بعد الإفطار على مستوى 56خطّ بواسطة 72 حافلة بداية من الساعة الثامنة مساءا وإلى غاية الساعة الثانية صباحا تكون وتيرتها متراوحة بين 20 إلى 40 دقيقة حسب أهمية الخطوط" يقول ذات المتحدث، مؤكدا أن التغطية ستركز على مستوى المحطات التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنينن على غرار ساحة الشهداء، أول ماي، بن عكنون، ومنتزه الصابلات.

وبالنسبة للناقلين الخواص، قال بوقريعة إنه تم الاتفاق مع ممثلي الناقلين، على ضمان الحد الأدنى من الخدمة بعد الإفطار بداية من منتصف شهر رمضان المبارك و"ذلك لتمكين المواطنين من التنقل بأريحية لاقتناء ما يلزمهم استعدادا لعيد الفطر المبارك".

وبخصوص خط تيليفيريك باب الوادي، تم ضبط مواقيت خدمته حسب ذات المتحدث بداية من السبت إلى الخميس من السابعة صباحا وإلى غاية السادسة مساءا، ثم في مرحلة ثانية تعقب الإفطار بداية من التاسعة ليلا وإلى غاية منتصف الليل، فيما يتم تشغيل الخط يوم الجمعة بداية من الثانية والنصف زوالا وإلى غاية السادسة مساءا، ثم في فترة ما بعد الإفطار في نفس توقيت باقي أيام الأسبوع.

وبخصوص خط تيليفيريك مقام الشهيد، فقد تم ضبط مواقيت خدمته من الثامنة صباحا وإلى غاية السادسة مساءا.

وفيما تعلّق بالخطوط الطويلة، قال السيد بوقريعة، إنه " سيتم تعديل مواقيت الرحلات بما يتوافق مع مواقيت الإفطار لتمكين المسافرين من تناول وجبة الإفطار"، يختم.