قريبا مشروع لشركة "بلدنا" لانتاح الحليب بالجلفة

اكد عمار علي بن ساعد والي الجلفة ، أنه تقرر رسميا اختيار الولاية لاحتضان مشروع المصنع القطري للألبان الذي يحمل اسم “بلدنا”، وقد جاء قرار اختيار الولاية من ضمن أربع ولايات، بعد ان زارها ممثلوا الشركة نوفمبر الفارط ،وقرروا اختيار بلدية البيرين لاحتضان المشىروع على اساس انها تتوفر على الظروف المطلوبة لتجسيده .

وقال الوالي على هامش انعقاد دورة المجلس الولائي، أن لجنة من الخبراء قد اجتمعت لدراسة ملف المصنع، الذي ستنطق به الأشغال ، خلال العام الجاري على ان يكون عمليا سنة 2024

مؤكدا ان "خبراء الشركة القطرية سجلوا ارتياحًا كبيرًا واهتمامًا بالغًا لتجسيد هذا المشروع"

واوضح ذات المتحدث، ان المشروع يتطلب توفير 25 ألف بقرة حلوب، في مرحلته االأولى ، وسينطلق في انتاج، 336 مليون و سيوفر 5 ألاف منصب عمل لأبناء المنطقة.

وقد أثار احتضان البيرين لهذا المشىروع ، ارتياحا كبيرا في اوساط سكان الجلفة ،خاصة وانه سيساهم في توفير مادة اساسية، فضلا عن مساهمته في تحريك عجلة التشغيل العاطلة.

تجدر الاشارة الى ان شركة “بلدنا” تاسست سنة 2017، وتمكنت من تحقيق اكتفاء قطر الذاتي من الحليب، قبل أن تتحوّل إلى بلد مصدّر لهذه المادة. علاوة مساهمتها في تطوير هذا النشاط خاصة ما تعلق منها بتزاوج بين تربية الأبقار وإنتاج الحليب الطازج.

كما ان للشركة مزرعة تتربع على مساحة 2.4 مليون متر مربع، وهي تسع لتربية أكثر من 24.000 بقرة. وباتت المزرعة وجهة سياحية للعديد من المهتمين بالاستثمار

ويساهم المواطنون القطريون بنحو 51 بالمائة من رأسمال الشركة من خلال الأسهم، مقابل 5 بالمائة فقط لمستثمرين أجانب.