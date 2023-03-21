ابرز ما جاء في حوار رئيس الجمهورية مع قناة الجزيرة

اجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حوارا مع قناة الجزيرة تحدث فيه عن عدة مواضيع دولية حيث عرج عن أسباب قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وقال رئيس الجمهورية" إن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة"، و ذكر بأن قطع العلاقات مع الرباط هو ردة فعل كما أعرب الرئيس تبون عن آسفه لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين.

و بخصوص العلاقات مع اسبانيا ، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن موقف مدريد من الصحراء الغربية يعتبر موقف فردي من حكومة سانشيز. مؤكدا أن اسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها.

وأضاف بأن الحكومة الإسبانية الحالية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها قائمة كما أوضح الرئيس أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين.

و من جانب اخر تحدث الرئيس عن زيارته الى روسيا اللي سيجريها شهر ماي القادم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قائلا: “زيارتي الى روسيا مازالت قائمة وستتم في شهر مايي القادم بدعوة من الرئيس الروسي.”

كما صرح ارئيس الجمهورية في ذات الحوار أن الجزائر بإمكانها ان تكون تلعب دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية وقال بهذا الخصوص: ” الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك.”

أما حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا أكد رئيس الجمهورية للجزيرة : “علاقتنا مع فرنسا متذبذة والسفير الجزائري سيعود قريبا.”