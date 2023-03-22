الإعلان عن مواقيت الدراسة في رمضان

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان 2023.

وحسب بيان للوزارة، فإن مواقيت العمل في المؤسسات التعليمية بمناسبة حلول شهر رمضان ستكون من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا بالنسبة لولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، وورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار. وأولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة و من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف زوالابالنسبة لباقي الولايات.

وحددت الوزارة فترة الدراسة اليومية خلال هذا الشهر حسب كل مرحلة تعليمية وفق الترتيبات التالية:

مرحلة التعليم الابتدائي: بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، تخفض كلا من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة.

ويستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين براحة مدتها ساعة وخمسة عشرة دقيقة. وبالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فتخفض الفترة الصباحية التي مدتها ساعتين وخمسة عشر دقيقة، إلى ساعة وخمسة وأربعين دقيقة. وتخفض الفترة المسائية التي مدتها ساعتين وخمسة عشرة دقيقة إلى ساعة وثلاثين دقيقة.

مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تخفض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة بخمسة عشر دقيقة، وينظم اليوم الدراسي في فترتين تشمل كل فترة على 4 حصص، وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.