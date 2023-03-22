تيبازة: الإطاحة بشبكة لسرقة السيارت

أطاحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأنو ولاية تيبازة ، بشبكة إجرامية متكونة من ثلاثة (03) أشخاص مختصة في سرقة السيارات.

وأشارت مصالح أمن ولاية تيبازة في بيان لها اليوم، أن العملية جاءت على إثر توقيف المعنيين في حالة تلبس بسرقة إحدى المركبات السياحية بمدينة حجوط، وبعد مباشرة التحقيقات معهم تبين أنهم ضالعين في عدة قضايا مماثلة بإقليم الولاية والولايات المجاورة، كما أنه تم العثور بحوزتهم على بطاقات هوية مزورة تستعمل في تدليس وتضليل المصالح الأمنية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد سالفي الذكر في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة، جنحة سرقة مركبة في حالة توقف المقترنة بظرفي الليل والتعدد وتقديمهم أمام النيابة المختصة.