بوعناني وشايبي يرفعان من سقف طموحهما مع " الخضر"

تحدث الوافد الجديد، إلى صفوف المنتخب الجزائري لكرة القدم بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس الفرنسي، عن تفاصيل التحاقه بـ " الخضر".

وقال أصغر لاعب في صفوف " المحاربين" خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: " كان لدي اتصال مع المدرب جمال بلماضي منذ أسبوعين تقريبا، كل شيء مر على ما يرام".

وأضاف:" تحدثنا عن كرة القدم والأمور التكتيكية، وعن الدور الذي سأقوم به في حال التحاقي بالمنتخب وكلمني عن كل ما أردت سماعه".

وأردف:" كانت لدي رغبة كبيرة من أجل الالتحاق بالمنتخب، وتم ذلك وأنا جد فخور، كان قلبي معلقا دائما بالجزائر، لقد قضيت فترة رائعة خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ومع الجمهور كذلك وهي الدوافع التي ساعدتني على القدوم".

ورّد صاحب الـ 18 عاما عن سؤال حول شعوره وهو اللاعب الأصغر ضمن التعداد:" عندما في المستوى المحترف لا يهم ذلك وتضع الأمر جانبا، المهم هو ما ستقدمه على أرضية الميدان وسأحاول أن أبرهن أني جدير بالتواجد مع المنتخب".

وواصل بوعناني الذي كشف بأنه، يعيش لحظات رائعة خاصة وأنه أصبح متواجد مع لاعبين كان يراهم في الشاشة مستذكر في الوقت ذاته الأيام التي توّج به المنتخب بكأس أمم إفريقيا 2019، لهذا فهو سيستغل كل دقيقة سيمنحها له المدرب للظهور بشكل جيد.

وختم بوعناني الذي كان والده حارس لفريق نادي وداد تلمسان قبل أن يقرر الهجرة إلى فرنسا:" تحدثت مع المدرب عن المشروع الرياضي، وأنا جزء منه، سأقدم كل ما لدي للفوز بالألقاب مع المنتخب وأن أكون ضمن صفوفه كل مرة، والآن نحن بصدد التحضير للمواجهة المزدوجة أمام النيجر وهدفنا هو الفوز بالمباراتين".

من جهته لم يختلف شعور لاعب نادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي عن شعور زميله بوعناني وقال اللاعب في حديثه لموقع " الفاف" :" أشعر بالفخر ، انتظرت هذه اللحظات منذ فترة طويلة، أنا اليوم هنا وجد فخور بذلك".

و زاد على ذلك: " أشعر بسعادة غامرة، لقد اندمجت بسرعة وتم استقبالنا بشكل جيد من طرف العديد من اللاعبين، وهذا ما سهل علينا البداية".

وختم:" لقد تكلم معنا رئيس الفاف ، حول التحديات وما ينتظرنا مستقبلا، طموحاته كبيرة ونحن نتقاسم ذلك، أشكر الجهور الجزائري أعلم أنهم يساندوننا ونسعى لإسعادهم من خلال تقديم كل ما لدينا ولن نبخل عليهم".