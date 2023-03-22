كيف تم الإفراج عن الرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا؟

هل كان "الحوار" الذي أجرته "فرانس 24" مع أمير تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبو عبيدة يوسف العنابي، هو المقابل الذي دفع إلى قيام التنظيم بإطلاق سراح الرهينة الفرنسي الصحفي أوليفييه دوبوا؟ أم أن التنظيم الذي دعا فرنسا إلى التفاوض حول الرهينة قد قبض فدية مالية نظير ذلك؟ خصوصا أن فرنسا سبق لها دفع فديات مالية كبيرة للإرهابيين على كل رهائنها الذين كانوا محتجزين في الساحل.

استنادا إلى بيان منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي أصدرته بمناسبة إطلاق الصحفي أوليفييه دوبوا، فإن السلطات الرسمية الفرنسية قد اتخذت كل الوسائل والإمكانيات من أجل تحرير الرهينة الفرنسي الذي كان محتجزا لدى تنظيم القاعدة في الساحل. وجاء في نفس البيان أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كان لديها قبل ذلك أخبار مطمئِنة عن الزميل في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة، خاصة منذ بضعة أيام، في إشارة إلى الحوار مع أمير القاعدة الذي أجرته "فرانس 24"، والذي أعلن التنظيم من خلاله احتجازه للصحفي المذكور واستعداده للتفاوض مع فرنسا.

الإعلام الفرنسي أعطى الانطباع، من خلال استقبال الرهينة المحرر على الأراضي النيجيرية، أن سلطات النيجر هي التي تفاوضت مع التنظيم الإرهابي وليس فرنسا، وهو أمر يصعب تصديقه، لأنه لم يسبق للنيجر أن دخلت في وساطات أو مفاوضات في ملفات الرهائن، بحيث كانت دولتا مالي وبوركينافاسو في عهد الرئيسين بوبكر كايتا وبليز كامباوري هما اللتان قامتا في السابق بمثل هذه المفاوضات لإطلاق الرهائن، مع تكفل فرنسا فقط بأموال الفدية.

والسؤال المطروح: كم دفعت فرنسا كفدية لفائدة إطلاق سراح الرهينة؟ وهل كان الحوار مع يوسف العنابي جزءا من هذه المفاوضات؟ وهل كان الرهينة الأمريكي الذي أُطلق سراحه، علما أن أمريكا ترفض دوما التفاوض مع الإرهابيين ودفع الفدية أيضا، هو الهدية الممنوحة لفرنسا، لعدم إثارة غضب واشنطن وإبقاء دعمها لخطط فرنسا في الساحل؟

حوار "فرانس 24" نشرته يوم 6 مارس الجاري

أما بخصوص الرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا، فلأول مرة يتبنى التنظيم رسميا اختطافه. فقد نشر فيديوهات في السابق يقول فيها إن دوبوا مختطف من قبل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو فرع لتنظيم القاعدة، لكنها، حسب "فرانس 24"، المرة الأولى التي يعترف فيها التنظيم باختطافه للفرنسي.

وأكد العنابي أن دوبوا "لم يتم استدراجه لكي يختطف" بعدما تردد في السابق بأن الفرنسي ذهب لإجراء حوار مع مسؤول في القاعدة وتم اختطافه في ذلك الحين. وأكد العنابي أنه "يفتح باب المفاوضات، وأن الكرة في ملعب فرنسا فلتبادر بأي شيء ليبدأ التفاوض على ذلك"، مؤكدا بأن "قضايا المخطوفين تبقى قضايا سرية ولا يتحدث عنها في الإعلام.. لكنه استثناءً قبل التطرق للموضوع في هذا الحوار"، ووجه كلامه لعائلة دوبوا.

وتتبنى الجزائر مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب بأنواعه، خاصة ما تعلق بتجريم دفع الفدية، حيث دعت المجتمع الدولي والعربي والإفريقي في مناسبات عديدة إلى تكثيف التعاون فيما بينها لتجفيف مصادر تمويل الجماعات الجهادية في الساحل،خاصة أن هذه الجماعات الإرهابية تمكنت من التكيف مع المقاربات القديمة.

وتُشكل الفدية مصدرا لتمويل كبير وهام لنشاط الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يستدعي العمل على إقرار تجريمها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن الكثير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا، قامت في وقت سابق بدفع مبالغ ضخمة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير رهائن.

بلينكن في النيجر

ويرجح الخبير الأمني أكرم خريف، في تصريح لـ "الخبر"، بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى النيجر قبل 5 أيام، كانت متعلقة بهذا الحدث. ومن وجهة نظره، فإن السلطات الفرنسية تكون قد استجابت لدعوة التفاوض التي اقترحها زعيم القاعدة العنابي قبل أيام.

ويؤكد المختص في الشأن الأمني أن إطلاق سراح الرهائن من طرف الجماعات الإرهابية يأتي عادة مقابل فدية أو تبادل "أسرى" أو موقوفين أو حتى مدانين في قضايا إرهاب لدى دول المنطقة، مستبعدا أن يحدث أي تغيير في هذا النهج.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للنيجر قبل 5 أيام، أعلن أن واشنطن ستقوم بتقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل الإفريقي، كما تحدث بأن المبلغ سيخصص إلى "توفير الدعم للاجئين، وغيرهم من المتضررين من الصراعات في المنطقة وانعدام الأمن الغذائي".