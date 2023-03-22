العنصرية تلاحق عوّار

كشفت اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية فرنسية مختلفة أن لاعب المنتخب الجزائري حسام عوّار تعرض في الساعات القليلة الماضية إلى إهانات عنصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية اختياره اللعب لـ " الخضر" بعدما غيّر من جنسيته الرياضية.

و أوضح موقع صحيفة " واست فرانس" الجهوية، أن الحادثة بدأت منذ إعلان لاعب أولمبيك ليون عن خياره تمثيل الجزائر.

موقع مجلة " أونز مونديال "،نشر بعض العبارات التي تنعت اللاعب بصفة قبيحة من قبل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الإفتراضي، بالإضافة إلى عبارات" أترك فرنسا" أترك ليون"و " تبا لك".

من جهته رّد صاحب الـ 24 عاما، على الرسائل التي تهاجمه وكتب :" ثلاث إهانات في ثلاثة أيام ، إلى متى برأيكم سيستمر؟.

يذكر أن عوّار تعرض لصافرات الإستهجان منذ أيام قليلة خلال دخوله كبديل، أمام نادي نانت، حيث قابلته جماهير " لوال" بنشيد " لامرسياس " وكان ردّه :" أنا جاهز لمواجهة الإنتقادات، وأتفهم ذلك أيضا، هذا خياري وأنا مستعد للمواجهة".