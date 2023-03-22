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العنصرية تلاحق عوّار

رياضة
22 مارس 2023 ()
شاهر.ع
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كشفت اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية فرنسية مختلفة أن لاعب المنتخب الجزائري حسام عوّار تعرض في الساعات القليلة الماضية إلى إهانات عنصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية اختياره اللعب لـ " الخضر" بعدما غيّر من جنسيته الرياضية.

 و أوضح موقع صحيفة " واست فرانس" الجهوية، أن الحادثة بدأت منذ إعلان لاعب أولمبيك ليون عن خياره تمثيل الجزائر.

 موقع مجلة " أونز مونديال "،نشر بعض العبارات التي تنعت اللاعب بصفة قبيحة من قبل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الإفتراضي، بالإضافة إلى عبارات" أترك فرنسا"  أترك ليون"و " تبا لك".

من جهته رّد صاحب الـ 24 عاما، على الرسائل التي تهاجمه وكتب :" ثلاث إهانات في ثلاثة أيام ، إلى متى برأيكم سيستمر؟.

يذكر أن عوّار  تعرض لصافرات الإستهجان منذ أيام قليلة خلال دخوله كبديل، أمام نادي نانت، حيث قابلته جماهير " لوال" بنشيد " لامرسياس " وكان ردّه :" أنا جاهز لمواجهة الإنتقادات، وأتفهم ذلك أيضا، هذا خياري وأنا مستعد للمواجهة".

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