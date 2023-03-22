توقيف 9عناصر دعم للإرهاب وحجز مخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 مارس 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (39) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بقنطارين (02) و(18) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (87401) قرص مهلوس.

وأضاف البيان ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت، (635) شخصا وضبطت (23) مركبة و(205) مولدات كهربائية و(137) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن و(11) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(4,5) قناطير من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(16) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (98689) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (132) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (220) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.