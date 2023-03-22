سيدي بلعباس: منح 34 ترخيصا لفتح مطاعم للإفطار خلال رمضان

أكدت يوم الأربعاء مديرية التضامن الاجتماعي لولاية سيدي بلعباس منحها ل 34 ترخيصا لفتح مطاعم الرحمة خلال شهر رمضان الفضيل عبر كامل تراب الولاية من بينها 16 بداخل النسيج العمراني لمدينة سيدي بلعباس لوحدها، في انتظار بلوغ أرقام أخرى "بحكم أن العدد مرشح للارتفاع قياسا بتواجد أبواب مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن مفتوحة على مصراعيها أمام المحسنين والخواص من الفئة الراغبة لان تكون في الموعد مع لحلو شهر التوبة والغفران" وفقا لما أكده مصدر مسؤول من المديرية المعنية.

وكان الاجتماع الأخير الذي ضم رؤساء الدوائر بوالي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني قد عرف إصرار هذا الأخير على ضرورة أن يتم فتح مطعم واحد على الأقل في كل بلدية ، "مع أن ذات المسؤول أسدى في سياق ذي صلة "تعليمات بتنظيم مطاعم عابري السبيل على مستوى محطات البنزين وبعض النقاط المتواجدة بالطريق السيار شرق - غرب قبالة نقاط التفتيش الخاصة بفرق الدرك الوطني حتى تكون أكثر أمانا للصائمين".

وكان قطاع التضامن قد ساهم بمبلغ 30 مليون دينار لسد العجز الحاصل في منحة رمضان الخاصة ببلديات ولاية سيدي بلعباس ال 52 ، مع الإشارة إلى خضوع كل المطاعم التي حازت على الترخيص إلى معاينة ميدانية تحت إشراف لجنة ولائية مكونة من ممثلي قطاعات التجارة والحماية المدنية إضافة إلى الصحة وقطاع النشاط الإجتماعي قبل الحصول على الموافقة على فتحها بغرض ممارسة نشاطها خلال الشهر الفضيل.

وسيتكفل المحسنون ممن حصلوا على التراخيص على تقديم وجبات على الطاولة وأخرى محمولة ، كما سيساهم القطاع المعني و بالتنسيق مع الجمعيات النشطة على مستوى ولاية سيدي بلعباس في توزيع الطرود الغذائية لفائدة المحتاجين خلال رمضان.