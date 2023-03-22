العاصمة: برنامج خاص للتزود بالماء في رمضان

أطلقت شركة "سيال "نموذج محطة الدفع الرقمية والتي سيتم تثبيتها قريبا في أماكن عامة مختلفة لتمكين الزبائن الوصول بسهولة إلى منصات الدفع الرقمية من أجل تسديد فواتيرهم بصفة سريعة وآمنة. حسب ما كشف عنه المدير العام لشركة "سيال"، إلياس ميهوبي.

كما أوضح المتحدث أن هذه المحطة التي تم انجازها من طرف الفرق التقنية للشركة، تعد بمثابة منصة متكاملة تحتوي على كل المعلومات الخاصة سواء بالزبون (حسابه ومؤشر عداده ودفع الفاتورة...) وكذا البوابة الجغرافية التي تمكنه من الاطلاع على برنامج تزويد بالمياه والتغيرات التي تطرأ عليه بشكل محين.

وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش الاحتفال باليوم العالمي للماء، المصادف لـ 22 مارس من كل سنة حول تزويد المواطنين بالمياه خلال شهر رمضان، أكد ميهوبي، أن شركة "سيال" سطرت برنامجا خاصا من أجل تحسين التزويد وضمان خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين.

وأشار ميهوبي أن 60 بالمائة من زبائن الجزائر العاصمة سيتم تزويديهم بالمياه "بشكل يومي"، في حين أن 40 بالمائة منهم سيزودون بالمياه "يوما بيوم".