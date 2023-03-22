عطاف يتحادث مع نظيره المصري

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر، سامح شكري، الذي هنأه بمناسبة تعيينه من قبل رئيس الجمهورية على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران مختلف أوجه علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالمنطقة العربية وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة الجهود للدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات بما يحقق تطلعات الشعبين ويثمن مصالحهما المشتركة.