سيدي بلعباس: أكثر من 3 آلاف شرطي لضمان الأمن في رمضان

قررت مديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس بمناسبة حلول الشهر الفضيل تسخير ما يفوق الثلاثة آلاف شرطي للعمل وفقا لخطة مدروسة بالشكل الذي يسمح بالتغطية الأمنية لكل الأحداث والتظاهرات المنظمة بالمناسبة.

وسيتم ضمن التدابير الخاصة المتخذة ضمان التواجد الأمني ليلا ونهارا على مستوى الأماكن العمومية مع تأمين الأسواق والمساجد والساحات العمومية وأماكن التسلية والترفيه إضافة إلى محطات نقل المسافرين سواء كانت برية أو تلك المتعلقة بالنقل عن طريق السكة الحديدية والترامواي بحكم الكثافة التي تعرفها هذه الإمكان عادة مع حلول الشهر الفضيل.

وقال بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية سيدي بلعباس "بأن شرطة سيدي بلعباس برمجت عمليات شرطة يتم من خلالها النزول في الأحياء المعروفة بتجمع الأشخاص المشتبه فيهم و ثنيهم عن تنفيذ مخططاتهم الإجرامية مع مضاعفة وتيرة العمل في الليل كما في النهار من أجل مكافحة كل أشكال الجريمة مهما كان نوعها" ، مع الإشارة إلى ذلك المخطط الرامي إلى تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، والقضاء على الحظائر غير الشرعية وردع المخالفات المتعلقة بالصحة والبيئة ، ناهيك عن محاربة كل أشكال التجارة الموازية أو المضاربة غير المشروعة في المواد الإستهلاكية في ظل ميزة شهر رمضان المعروف بالحركية الكبيرة في المجال التجاري.