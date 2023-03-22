تزويد المذبح الجهوي بحاسي بحبح بـ85 عجل

تم اليوم تزويد المذبح الجهوي ببلدية حاسي بحبح في الجلفة بـ85 عجل كمرحلة أولى، مستوردة من دولة البرازيل موجهة للسوق المحلي وبأسعار معقولة في متناول المواطنين أين قام والي الولاية عمار علي بن ساعد مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء لجنة الأمن للولاية، نواب البرلمان بزيارة إلى المذبح الجهوي للوقوف على عملية تزويد المذبح بالعجول وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتوفير مادة اللحوم الحمراء لفائدة المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق تفقد والي الولاية والوفد المرافق له نقطة بيع مجمع "أقروديف" لبيع المواد الاستهلاكية بحي الظل الجميل ببلدية الجلفة استعدادا للشهر الفضيل أين وقف على وضعية توفير المواد الأساسية بأسعار تنافسية.

من جهتهم ثمن المواطنون جهود ومرافقة السلطات المحلية.