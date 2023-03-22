اجراءات جديدة لفائدة الاعوان المتعاقدين



وقع رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يحمل رقم 10223 مؤرخ في 7 مارس 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

و يحق بموجب هذا النص، للعون الذي تم توظيفه بعقد غير محدد المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة ، المنصوص عليها في المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو 2006 ، بشروط، حيث لا بد ان يقل سنه عن خمس وخمسين سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، على ان يثبت أقدمية خمس سنوات، بصفة عون متعاقد، و يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بادارته المستخدمة.

و تفتح العطلة للعون المتعاقد، مرة واحدة خلال مساره المهني لمدة سنة واحدة، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر ،

و يمكن للمستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين، بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة، أن استفادة العون المتعاقد منها كان لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة.

و يؤدي الوضع في العطلة، إلى تعليق علاقة العمل مؤقتا وتوقيف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه

العطلة عند حساب الأقدمية والتقاعد، كما يستفيد العون المتعاقد من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة .