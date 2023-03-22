شي وبوتين يوقعان بيانا مشتركا



وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصدرا بشكل مشترك "البيان المشترك لرئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس الاتحاد الروسي بشأن الخطة التنموية للمجالات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا قبل عام 2030"، في الكرملين في موسكو.

وفي البيان، اتفق الجانبان على التمسك بحزم بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة وتحقيق التنمية المستقلة طويلة الأجل للبلدين وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا وضخ زخم جديد في التعزيز الشامل للتعاون الثنائي والحفاظ على زخم النمو السريع للتجارة الثنائية في البضائع والخدمات والالتزام بزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل كبير بحلول عام 2030.

وحسب نفس المصدر، فقد تعهد الجانبان بتنفيذ التعاون الاقتصادي في اتجاهات رئيسية متعددة، بما في ذلك توسيع نطاق التجارة وتحسين الهيكل التجاري وتطوير التجارة الإلكترونية وأنماط التعاون المبتكرة الأخرى.

ويلتزم الجانبان بتحسين التعاون المالي وزيادة نسبة التسوية بالعملة المحلية بشكل مطرد في التجارة الثنائية والاستثمار والقروض وغيرها من المعاملات الاقتصادية والتجارية لتلبية طلب السوق.

وقال البيان إنهما سيعززان شراكة الطاقة الشاملة وسيعززان التعاون طويل الأجل في المجالات الرئيسية للطاقة.

كما دعا الجانبان إلى تعزيز التبادلات والتعاون عالي الجودة في التكنولوجيا والابتكار لضمان التنمية عالية المستوى للتكنولوجيا في البلدين.

وبالإضافة إلى تحديث التعاون الصناعي، تعهدا أيضا بتعزيز التعاون الزراعي لضمان الأمن الغذائي للبلدين.