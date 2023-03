Jeudi 1er jour du mois sacré de Ramadhan en Algérie

La Commission nationale d'observation du croissant lunaire, relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, réunie mercredi soir à Dar El Imam (Alger), a annoncé que le mois sacré de Ramadhan de l'année 1444 de l'hégire, débutera jeudi 23 mars 2023 en Algérie, après l'observation du croissant lunaire.

Cette commission, qui compte des sous-commissions à travers les différentes wilayas du pays, est composée d'oulémas et d'experts du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique.