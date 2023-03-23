تعليمات صارمة بخصوص ملفات الاستيراد العالقة

وجه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، بضرورة تسريع معالجة ملفات الاستيراد العالقة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة لمقر الوكالة قام بها أمس الأربعاء، حيث استمع لعرض شامل حول مهامها، ولشروحات مفصلة حول المنصة الرقمية لمتابعة طلبات الاستيراد.

و في هذا الإطار، أكد زيتوني على ضرورة "تسريع معالجة الملفات العالقة وتسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا, وتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية".

كما دعا الوزير إلى "العمل على حماية المنتوج المحلي"، يضيف البيان.