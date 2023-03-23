لوبيز يضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبله الدولي

وضع اللاعب ماكسيم لوباز ، الذي ينشط ضمن صفوف نادي ساسولو الإيطالي النقاط على الحروف فيما يخص مستقبله الدولي والمنتخب الذي سيلعب سيحمل ألوانه.

وتداول إسم اللاعب السابق لفريق أولمبيك مرسيليا، ليلتحق بالمنتخب الجزائري مستقبلا، ويسير على خطى حسام عوّار وآيت نوري وغيرهم.

وقال ماكسيم صاحب الـ 25 سنة ،في تصريحات لبرنامج " Le Club des 5" على اليوتوب بأن طموحه الإلتحاق بالمنتخب الفرنسي، بالرغم من أنه لم يلتقي ولم يتلقى أي إتصال من المدرب ديديه ديشان.

وأردف متوسط الميدان: " أني أريد حقًا تجربة هذا النوع من الأشياء ، لكني أدرك أن هناك المنافسة داخل المنتخب الفرنسي ، قد يكون لدي سيرة ذاتية أو طريقة لعب ربما ليست نمطية لكن تختلف عن المتوسط، عندها ستعتمد على الكثير من الأشياء".

وختم:" لكنني لا أقول لنفسي في أي وقت أنني لن أكون هناك أبدًا، أعلم أنه ممكن وسأفعل كل شيء من أجل