بلمهدي : إفادة أئمة مؤهلون لأداء صلاة التراويح للجالية الجزائرية بالخارج

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي أن مصحف البراي الذي أمر رئيس الجمهورية بطبعه وإرساله مجانا للمسلمين في إفريقيا وأوروبا ، سيتم إنتاج منه 5000 نسخة وهي الطبعة الأولى من نوعها والأولى في تاريخ الجزائر من نوع مصحف البراي برواية ورش عن الإمام نافع رضي الله عنه وهو ما يكرس المرجعية الدينية المتمثلة في القراءة التي يقرأ بها الجزائريون في صلواتهم وفي الحزب الراتب وفي التراويح.

وكشف يوسف بلمهدي اليوم الخميس ، للقناة الإذاعية الأولى ،عن تطوير طباعة البراي خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الفقهية وتعليم الصلاة والحديث النبوي الشريف وفتاوى رمضان والفقه المالكي وبكل ما يحتاجه الكفيف.

كما أعلن الوزير عن تسطير برنامج ديني خلال شهر رمضان الكريم حيث يشمل 39 محورا ويتضمن نشاطات ودروس دينية وقرآنية. وأكد بلمهدي عن تنظيم مسابقة في القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة العدل للنزلاء في السجون التي من المنتظر أن يشارك فيها حوالي 8000 سجينا حيث تنظم هذه المسابقة كذلك بمؤسسات الطفولة المسعفة.

وبخصوص إفادة أئمة مؤهلون لأداء صلاة التراويح للجالية الجزائرية بالخارج ،قال بلمهدي أن الإجراءات متسارعة لإرسال 128 إماما إلى فرنسا و29 إماما لإيطاليا وذلك بطلب من هذه الأخيرة وإمامين لبريطانيا مع استقبال طلبات لإرسال أئمة لدول ألمانيا،كندا.

ودعا بلمهدي المواطنين إلى الإلتزام بما جاء في القرآن الكريم والإكثار من الأعمال الخيرية والتضامنية خاصة ونحن في الشهر الفضيل مجددا دعوته للتجار للرفق بالمواطنين وعدم الرفع في أسعار السلع.