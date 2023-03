Monique Hervo sera inhumée en Algérie

La dépouille de Monique Hervo sera, selon le communiqué de l’entreprise de pompes funèbres de Nanterre, rapatriée en Algérie pour y être enterrer dans un dans un cimetière musulman en attendant confirmation des autorités algériennes que la défunte pourra être enterrer au cimetière.



La militante et écrivaine, amie de la révolution algérienne est décédé en milieu de semaine dernière à l'âge de 94 ans, a vécu et milité de nombreuses années aux côtés des Algériens dans le bidonville “la folie", de Nanterre, de 1959 jusqu’à sa destruction en 1971. Elle a également participé aux manifestations du 17 octobre 1961, et a témoigné contre Maurice Papon dans son procès contre ’historien Jean-Luc Einaudi. Elle est naturalisée algérienne par décret présidentiel depuis 2018.