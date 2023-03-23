البليدة: حجز 10 قناطير لحوم طيور فاسدة

حجزت مصالح إدارة التجارة و قمع الغش والرقابة في البليدة، مساء ليلة الأربعاء إلى الخميس، أكثر من 10 قناطير لحوم بيضاء، لطيور الدجاج والديك الرومي، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، بمذبحين في بن خليل إلى الشمال، كان أصحابها يجهزونها لتسويقها في هذه الأيام الرمضانية، والتي يكثر الطلب على هذا النوع من اللحوم.

وكشفت المعلومات التي توفرت لدى "الخبر" أن أعوان الرقابة وقمع الغش بدعم من أفراد الدرك الوطني، وقفوا على مذبحين في ظروف غير صحية، وتنعدم بهما النظافة، وهو ما يضع صحة المستهلكين في خطر، خاصة وأن ظروف تحضير وذبح تلك الطيور، كانت على الأرض ووسط محيط لا يخلو من جيف قوارض والميكروبات، ويتم وضع تلك الطيور على الأرض مباشرة وسط الدماء والأوساخ، وأن مصالح البلدية الوصية، سبق لها وأن أعذرت أصحاب المذبحين، بتحسين ظروف النظافة وعدم إزعاج السكان في أوقات متأخرة من الليل، ومرتادي مسجد ومؤسسة تربوية ابتدائية بالجوار، والذين أصبحت تصلهم روائح مقرفة، فضلا عن استغلال شبكة التطهير الصحي الخاصة بالسكان، بكل من حيي هراوة وبن دار، لصرف بها دماء وبقايا تلك الطيور، ولكن كل تلك الإعذارات والشكاوى لم تنفع، وتبعا لذلك تم تحرير مخالفة حول عدم احترام النظافة، وعدم تقديم شهادة بيطرية، تثبت سلامة و صحة تلك الطيور، وهو ما يعرض حياة المستهلكين للخطر، في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى مستقبلا.

هذا وتم إتلاف الكمية المحتجزة صبيحة اليوم.