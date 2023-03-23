مرابي يقيم منصة "تسيير" مع إطاراته

عقد وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، اليوم الخميس، جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعته وكل إطارات المركزية، وكذا المدراء الولائيين، للاستماع إلى عرض مفصل حول المنصة الرقمية الجديدة "تسيير"، والتي تختص بالتسير الإداري المالي والبيداغوجي للمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني، كما تعمل على تسهيل التعامل والربط بين المؤسسات التكوينية بالولايات والإدارة المركزية من حيث تسير الممتلكات، التأطير، التجهيزات، حظيرة السيارات، حظيرة السكنات، بالإضافة إلى الشق المالي وتسير الميزانية، مما سيسمح بإعطاء مخرجات و مؤشرات وطنية تساعد على إتخاذ التدابير اللازمة في حينها، كل هذا في إطار حرص الوزير على رقمنة كل الجوانب بالقطاع.