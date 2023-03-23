تلمسان: إجراءات وتدابير أمنية خلال شهر رمضان

سطرت مصالح أمن ولاية تلمسان تزامنا مع شهر رمضان مخططا أمنيا خاصا بالمناسبة، تضمن جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

في هذا الإطار ستعمل التشكيلات الأمنية على ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص بدء بالأسواق والمساجد الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه.

حيث سيكون للمصالح العملياتية مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة، تنظيم هذه التظاهرات، التي بدورها ستعمل على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع ناهيك عن تامين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذروة وقبيل الإفطار كما تقوم أيضا بالتوعية والتحسيس لمختلف سواق المركبات من أخطاء حوادث المرور وعدم احترام قانون المرور كالسرعة المفرطة خاصة قبيل الإفطار، من جانب آخر ستعمل أفواج ميدانية من فرق الشرطة القضائية على ضمان التواجد الدائم والمستمر لمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات وحفظ الأمن والسكينة العامة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أمن ولاية تلمسان تتمنى للمواطنين رمضان مبارك آمن كما تضع أرقامها الهاتفية: الخط الأخضر 1548 ، وخط النجدة 17، تطبيقة "ألو شرطة" تحت تصرفكم للتبليغ عن أي تجاوزات.