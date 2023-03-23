درك البليدة يصادر 13 طنا من السميد

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني تامو، مدعومة بعناصر فرقة الأبحاث في البليدة، من توقيف 04 تجار، واتهامهم بالمضاربة غير المشروعة في مادة السميد واسعة الاستهلاك، وحجز حوالي 13.5 طن منه.

العملية الأمنية، جاءت تبعا لمعلومات ومراقبة المشتبه فيهم المتهمين بالمضاربة كانوا يعرضون مادة السميد المدعمة، بأسعار زائدة عما هي عليه أسعار السوق، وفور ذلك، تنقل المحققون إلى محل أحد المتهمين ليتم الوقوف على حقيقة الأسعار، وحجز كمية أولية من السلعة المضارب فيها، ثم حجز الكمية المتبقية كانت مخزنة بمستودع آخر، ليتم توقيف بقية المتهمين وإحالتهم على العدالة لاحقا .