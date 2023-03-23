مباحثات جزائرية أمريكية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان وزارة الخارجية، شكل اللقاء فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية، وكذا الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بنية حسنة ودون شروط مسبقة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المباحثات بين الطرفين انصبت أيضا حول الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة، يضيف البيان.