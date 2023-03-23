"سوقرال": تكثيف الرحلات اليومية خلال رمضان

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين "سوقرال"، اليوم الخميس في بيان لها، عن تكثيف وتعديل برنامج الرحلات اليومية وذلك للاستجابة للطلب خلال شهر رمضان.

وأوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية، فارس تزرارت، وفق ما ورد في البيان، عن تحويل 30 بالمائة من الرحلات المبرمجة إلى الفترة المسائية والليلية، كما تم تعديل مواقيت عمل العمال حسب الرحلات بغرض ضمان خدمات نوعية أثناء الرحلات المسائية.

كما تم مراسلة كافة التجار داخل المحطات لضمان مختلف الخدمات بعد الإفطار وفتح وتجهيز أماكن للصلاة عبر مختلف المحطات البرية 24 سا/24 والترخيص بفتح 11 مركز إفطار، يضيف نفس المصدر.

ومن حيث الجانب الترفيهي، قامت مؤسسة "سوقرال" بإنشاء فضاءات الترفيه داخل المحطات البرية، حيث تم تقديم ترخيص لأنشاء فضاءات للقراءة على مستوى كل من ولايات جيجل، البويرة، بجاية، وفضاءات للتسلية والترفيه عبر محطات أخرى على المستوى الوطني.

ومن جهة أخرى، بادرت مؤسسة "سوقرال" بجملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كامل المحطات البرية للنقل التي يبلغ عددها 73 محطة، ويستفيد من خدماتها أكثر من 80 مليون مسافر سنويا، بأطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية وعلى رأسها تطبيق "محطتي" وذلك في إطار تنفيذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بضرورة تطوير قطاع النقل وتنظيمه وتحسين أدائه خدمة لمواطنين.

هذا التطبيق، الذي كان يسمح في البداية بالاطلاع على الرحلات أنيا، أصبح يتيح خدمة الدفع الالكتروني للتذاكر عبر انترنت حيث يمكن المسافرين من اقتناء تذاكرهم عبر هواتفهم الذكية والتوجه إلى المحطات للركوب عبر رواق مخصص لأصحاب التذاكر الالكترونية.

وتجسيدا لأهداف السلطات العمومية الرامية إلى الحد والوقاية من حوادث المرور، استحدثت "سوقرال" تطبيق جديد مدمج مع تطبيق "محطتي" للتبليغ عند أي مخالفة تتعلق بالسياقة الخطيرة أو نقائص تخص نظافة الحافلات وراحة المسافرين.

ولهدف استغلال ومتابعة كل الشكاوى والإنذارات الواردة عن طريق كل هذه الوسائط والتطبيقات المذكرة، تم إنشاء خلية استماع مكلفة بتقديم تقارير دورية للجهات المعنية، يضيف البيان مبرزا ان الشركة قامت أيضا باستحداث رقم أرضي مجاني يوضع في متناول المواطنين للتبليغ عن أي طارئ أو سلوك متهور على مستوى الطرقات، مرتبط بخلية الاستماع على مستوى المديرية العامة لمؤسسة "سوقرال".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن مؤسسة "سوقرال" تقوم بصفة دورية في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالتنسيق مع مختلف الشركاء للحد والوقاية من حوادث المرور.