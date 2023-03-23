دفع منحة المردودية لعمال التربية قبل هذا التاريخ

عقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة في الندوة المرئية المنعقدة يوم 09 مارس 2023، خاصة ما تعلّق بالتكفّل بالمخلّفات المالية بعنوان 2022، والمخلّفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023، وكذلك مواصلة رقمنة العمليات المتبقية لاسيما القرارات المرتبطة بتمدرس التلاميذ وتلك المتعلقة بالمسارات المهنية للموظفين والأعوان.

وقد تابع الوزير، وضعية دفع المخلفات المالية بعنوان 2022، والمخلفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023، ولاية بولاية، كما شدّد على وجوب إتمام دفع منحة المردودية قبل 30 مارس 2023.

وبخصوص اللقاءات الدورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم نهاية كل فصل دراسي في إطار التنسيق والتكامل واستلام كشوف النقاط، المبرمج نهار اليوم الخميس 23 مارس 2023، أمر بلعابد مديري التربية باستغلال هذه المناسبة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على سير هذه العملية.

وأكد الوزير على ضرورة التركيز على تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المقررة، لما لها من أثر إيجابي على أفراد الجماعة التربوية، ومنها تسيير كل العمليات الكبرى المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل عبر الأرضية الرقمية.

وفي ذات الصدد، تم تشكيل لجان كلفت برقمنة ملفات: الحركة التنقلية للموظفين؛ الخروج والدخول من وإلى الولاية، عملية التعاقد؛ القرارات المتعلقة بتمدرس التلاميذ.

وبخصوص ضبط وضعية السكنات الوظيفية، ذكّر الوزير بانتهاء آجال المرحلة الثانية والتي ستليها مباشرة زيارات تفتيشية ميدانية مركزة لمراقبة البطاقة الوصفية المصرح بها، كما أسدى مجموعة من التوجيهات والتعليمات المتعلقة ببعض العمليات الجاري إنجازها طبقا لمخرجات الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 19 و18 مارس الجاري.

وفي الختام، حثّ وزير التربية الحضور على تكثيف الجهود ومضاعفة العمل خلال شهر رمضان الفضيل من أجل إنجاح أعمال نهاية السنة الدراسية وكذلك الدخول المدرسي المقبل.