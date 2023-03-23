مباشر: بونجاح يعدل النتيجة

* د 53: بونجاح يعدل النتيجة

* د 51: بونجاح برأسية محكمة والمدافع ينقذ مرماه

* بداية الشوط الثاني، بونجاح، بن سبعيني، عمورة، في مكان كل من توبة، بوداوي، ديلور.

* نهاية الشوط الأول

* د 38 : النيجر يفتتح باب التسجيل

* بعد نصف ساعة لعب رفاق رياض محرز يجدون صعوبات كبيرة في اختراق دفاع النيجر الملتف في منطقته.

* د 21 : أول فرصة للمنتخب الوطني بعد فتحة رائعة من الوافد الجديد ريان آيت نوري، لكن رأسية هشام بوداوي تصطدم بالمدافع.

* بعد 15 دقيقة لعب سيطرة جزائرية مطلقة أمام خصم جاء ليدافع وفقط.

* بداية اللقاء

* دقيقة صمت ترحما على روح الحارس الدولي السابق لنصر حسين داي، سعيد أوشان.

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية التي تواجه المنتخب النيجري ضمن تصفيات "كان" 2023 في كوت ديفوار.