سونلغاز تحقق رقما قياسيا

حقق مجمع سونلغاز خلال عام 2022 رقما قياسيا في مجال تصدير خاصة الكهرباء ومعدات متطورة مصنعة في الجزائر بلغ أكثر من 217 مليون أورو.

وأوضح بيان المجمع العمومي، اليوم الخميس، أنه "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وبهدف تنويع مصادر العملة الصعبة دعما للاقتصاد الوطني استطاعت سونلغاز خلال عام 2022 تحقيق رقم قياسي في مجال التصدير بلغ أكثر من 217 مليون يورو".

واوضح البيان ان هذه الصادرات مست "الكهرباء و معدات متطورة مصنعة في الجزائر بالإضافة إلى خدمات التكوين المهني".

واشار البيان الى ان مجمع سونلغاز "يطمح إلى تعزيز مستوى الإنتاج مساهمة منه في زيادة معدل الإدماج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد".