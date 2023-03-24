كأس الجزائر: تحديد تاريخ سحب القرعة

تسحب القرعة الخاصة بالدورين ثمن وربع النهائيين من مسابقة كاس الجزائر لكرة القدم يوم 17 أفريل المقبل، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وستقام مقابلات الدور ثمن النهائي من منافسة السيدة الكأس يومي الجمعة 28 والسبت 29 أفريل المقبل، فيما تقام مقابلات الدور ربع النهائي يومي الجمعة 12 والسبت 13 من شهر ماي المقبل.

وفي سياق متصل، حددت لجنة كأس الجزائر على مستوى الاتحادية الجزائرية، بالتشاور والتنسيق مع الرابطات الوطنية (رابطة كرة القدم المحترفة والرابطة الوطنية لكرة القدم هواة ورابطة كرة القدم ما بين الجهات)، تاريخ 17 ماي المقبل، لسحب قرعة الدور نصف النهائي لمنافسة كأس الجزائر.

-- فيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي:

-- من الرابطة الأولى (6 فرق): شباب بلوزداد، نادي بارادو، جمعية الشلف، شبيبة الساورة، اتحاد خنشلة، نجم مقرة .

-- من الرابطة الثانية (4 فرق): جمعية الخروب، شبيبة برج منايل، ترجي مستغانم، صفاء خميس مليانة.

-- من رابطة ما بين الجهات (5 فرق): أولمبي اقبو، شباب الزاوية، ناي حاسي مسعود، شبيبة جيجل، نادي الأبيار.

-- من القسم الجهوي الثاني (1) : نجم البرواغية.