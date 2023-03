Mahrez bat les records de Beloumi et de de Madjer

Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez s’est accordé une place de prestige dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe d’Algérie, suite à son but victorieux face à l’équipe du Niger hier soir.

L’ailier de Manchester City qui compte dorénavant 29 buts en sélection nationale, Riyad Mahrez a réussi à s’instaurer sur la 3e marche du podium des buteurs algériens de l’histoire.

Le capitaine des Verts a dépassé Rabah Madjer (28 buts en sélection) et est désormais seul 3e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie avec 29 réalisations. Islam Slimani et Abdelahfid Tasfaout complètent le podium des buteurs algériens en sélection avec 41 et 36 buts respectivement.