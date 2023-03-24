طلبة بجامعة البليدة 2 يحتجون

أثار تأخر صب المنحة الأولى لطلبة، مختلف كليات وأقسام جامعة البليدة 2، والتي كان يفترض صبها بين شهري أكتوبر إلى نوفمبر 2022، غضب الطلبة ونشر تعليقات ساخطة على إدارتهم، خاصة أمام عدم التفاعل معهم وتوضيح الأسباب وشرحها لطمأنتهم، في وقت يرون أن طلبة بجامعات أخرى عبر تراب الوطن، يستعدون لاستفادتهم من المنحة الثالثة، وهو ما جعلهم يستغربون ويوجهون اتهاما مباشرا للإدارة الوصية بأنها تتلاعب بمنحتهم.

غضب الطلبة توزع توسع عبر ممثلين عنهم ومعنيين مباشرة، وعبر صفحات افتراضية، أين كشف بعضهم لـ"الخبر"، أن ما زاد في حالة الاحتقان بينهم لعدم صب منحتهم الأولى حتى لا نقول الثانية أو الثالثة، أنهم لم يتلقوا شرحا أو تبريرا يقنعهم ويطمئنهم، وهو ما زاد في غضبهم، ودفع بالكثير من الطلبة إلى نشر تعليقات ساخطة، ضد الإدارة الوصية، بل وحتى أن من الطلبة من راح يتهم المسؤولين، بأنهم "تلاعبوا بمنحتهم وحولوها على جهة أخرى، لتغطية ممكن نفقات لا تعنيهم هم الطلبة، مفصلين بأن المنحة الأولى كان يفترض صبها في الثلاثي الأخير من العام 2022، أما الثانية فكان يفترض صبها في الثلاثي الأول من العام الجاري 2023.

وأكد المحتجون أنه بالرغم من أن قيمة المنحة قليلة وتكاد تكون رمزية، ولا تزيد عن الـ4 آلاف دينار، وتمنح لهم كل ثلاثي، فهي تسد منفذا، ويعتبرونها مصروفا ولو لطبع أوراق أو شراء مستلزمات بحثية، خاصة بين الطلبة المقيمين، وأن هذا التأخر وضعهم في حرج مع أوليائهم، والذين إلى اليوم لا يزالون يلجؤون إليهم في مصروفهم اليومي، وتنقلاتهم إلى حرم جامعتهم، وهم يناشدون وزير التعليم العالي أن يتدخل لأجل صب منحتهم في هذه الأيام الرمضانية وقبل حلول العيد.

"الخبر" حاولت الحصول على توضيحات من المسؤولين بجامعة البليدة 2، إلى أنه تعذر عليها ذلك، لتواجد المسؤولة عن ذلك في مهمة بالخارج.