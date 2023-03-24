مجموعة "الخضر": بداية موفقة لعمروش مع تنزانيا

نجح المدرب الجزائري عادل عمروش في تحقيق نتيجة إيجابية خلال أول خرجة على رأس المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم.

وحقق المنتخب التنزاني فوزا ثمينا على حساب نظيره الأوغندي، زوال اليوم الجمعة، بنتيجة هدف دون مقابل بمدينة السويس المصرية، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأقيمت المقابلة في مصر بسبب عدم توفر أوغندا على ملاعب تستجيب لمعايير "الكاف"، في حين ستقام مواجهة العودة بعد أربعة أيام بالعاصمة التنزانية.

وسمحت هذه النتيجة لأشبال عمروش بالارتقاء إلى وصافة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، خلف المنتخب الوطني الذي يحلق بعيدا في الصدارة بتسع نقاط، فيما يتواجد النيجر في المركز الثالث (نقطتين) وتتذيل أوغندا بنقطة وحيدة.

للتذكير، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة من التصفيات إلى النهائيات المقررة بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- الجزائر 9 ن

2- تنزانيا 4 ن

3- النيجر 2 ن

4- أوغندا 1 ن