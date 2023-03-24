غليزان: سارقان في شراك الأمن

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان، شخصا مسبوقا قضائيا تورط في قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن مع إخفاء ما سرق. وذلك بعد الشكوى التي تلقتها ذات المصالح من الضحية مفادها تعرض مسكنه إلى السرقة بالكسر، والتي طالت مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية، وأواني منزلية، وبعض الملابس، بالإضافة إلى أغراض خاصة بالمسكن، وعلى الفور باشرت ذات المصالح بالتنسيق مع النيابة المحلية تحرياتها الميدانية التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيفه وتفتيش مسكنه أين تم استرجاع بعض الأغراض محل السرقة. كما مكنت التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية،وقد قدما أمام الجهات القضائية.