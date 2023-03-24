المدية: الشحنة الثانية من اللحوم تصل من تمنراست

وصلت، صباح اليوم، شحنة ثانية من اللحوم الحمراء إلى ولاية المدية، والتي تندرج ضمن برنامج تموين الولاية باللحوم الحمراء إنطلاقا من الولايات الجنوبية .





وينتظر أن تتواصل عملية التموين أسبوعيا بطريقة منتظمة مما سيساهم في توفر اللحوم بأسعار مضبوطة.





وقد جرت عملية الشحن التي يضمنها أحد المتعاملين الاقتصاديين، بحضور السلطات المحلية، وممثلي التجارة، والمفتشية البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية، حيث تمت معاينة جميع ظروف نقل وتخزين هذه اللحوم قبل شحنها على متن شاحنة مكيفة مخصصة لنقل اللحوم.





وقد خضعت هذه الشحنة من اللحوم لكافة الإجراءات الصحية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل توجيهها للاستهلاك المباشر، مع مراعاة شروط الذبح وظروف التخزين الأولية.





وتتواجد هذه الشحنة على مستوى المذبح الصناعي وغرف التبريد بالمنطقة الصناعية ببلدية البرواقية حسب مصالح التجارة، حيث تم اعتماد نقطة بيع مباشرة للمستهلك .





وسيتم توزيعها وتسويقها إلى المستهلكين عن طريق تجار اللحوم والقصابة النشطين بالولاية، قصد توفير لحوم بأسعار تنافسية: لحم البقر بسعر 1200دج ،ولحم الغنم بسعر 1800دج.