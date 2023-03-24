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الطفل المفقود بتيسمسيلت..الوالي يتدخل

مجتمع
24 مارس 2023 ()
ب.وسيم
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وقف والي ولاية تيسمسيلت نحيلة لعرج، مساء الجمعة ،على عمليات البحث عن الطفل محمد المختفي .

عمليات البحث إنطلقت منذ التبليغ عن حالة الاختفاء من قبل مختلف المصالح الأمنية و الجيش الوطني الشعبي و الحماية المدنية بمشاركة المواطنين إلى غاية الساعة.

والتقى والي الولاية  بعم الطفل المفقود ، وأسدى تعليمات لمختلف المصالح من أجل العمل بلا هوادة حتى العثور عليه سالما.

وكان الطفل "تيشوداد محمد " ذو الخمس سنوات القاطن بحي غنامة ببلدية برج الأمير عبد القادر  قد غاب عن الأنظار منذ مساء أمس الخميس، فيما تجرير عمليات البحث عنه على قدم وساق.

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