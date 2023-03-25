السودان تزود الجزائر بلحوم أبقار طازجة

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص السوداني، عن تصدير أول شحنة لحوم الأبقار الطازجة نحو الجزائر.

ووفق مصادر إعلامية سودانية، العملية تمت بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وشركات تصدير اللحوم السودانية ورجال الأعمال السودانيين، بقرية الشحن الجوي بمطار الخرطوم.

وتأتي عملية استيراد اللحوم، بعد الشحنات التي تم استيرادها من البرازيل، قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية وخفض أسعار اللحوم تزامنا مع حلول شهر رمضان.