آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

السودان تزود الجزائر بلحوم أبقار طازجة

مال و أعمال
25 مارس 2023 ()
ف.ن
0 قراءة
+ -

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص السوداني، عن تصدير أول شحنة لحوم الأبقار الطازجة نحو الجزائر.

ووفق مصادر إعلامية سودانية، العملية تمت بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وشركات تصدير اللحوم السودانية ورجال الأعمال السودانيين، بقرية الشحن الجوي بمطار الخرطوم.

وتأتي عملية استيراد اللحوم، بعد الشحنات التي تم استيرادها من البرازيل، قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية وخفض أسعار اللحوم تزامنا مع حلول شهر رمضان.

 

كلمات دلالية:
مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • اعترافات مثيرة (فيديو)

    9263 قراءة

  • طي صفحة الأزمة الدبلوماسية بين ...

    8632 قراءة