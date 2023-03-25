16 جريحا في حادثي مرور بمستغانم والشلف

خلف حادثي مرور صباح اليوم السبت، 16 جريحا، في كل من مستغانم والشلف.

وأفاد بيان الحماية المدنية، والدرك الوطني، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة 7:10 إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية واصطدامها بشجرة في الطريق الوطني رقم 90 بعين تادلس بولاية مستغانم ، حيث خلف 9 جرحى متعددي الإصابات تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

فيما أشارت ذات المصالح، إلى أن وحداتها تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة 7:40 إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارة سياحية بحافلة نقل المسافرين صغيرة الحجم، في الطريق الولائي رقم 102 ببلدية تاوقريت، حيث خلف الحادث إصابة 7 أشخاص بجروح خفيفة.