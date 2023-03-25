عوار مرشح للالتحاق بالبريميرليغ

كشف تقرير لموقع "فوتبال ترانسفير" البريطاني أن الدولي الجزائري، حسام عوار، مرشح بقوة للالتحاق بالبريميرليغ خلال الموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وأكد الإعلامي "دانيال مورفي" صحفي بجريدة "مانشستر إيفنينغ"، عن وجود رغبة من مسؤولي مانشستر يونايتد في التعاقد مع عوار، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن عقد عوار مع ناديه الفرنسي ينتهي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشار الموقع إلى أن أداة الفريق الانجليزي بحثت عن تدعيم خط وسطها، بعد إصابة كريستيان إريكسن، ولكن المدرب تين هاغ، استعار مارسيل سابيتسر، رغم أن البديل كان يمكن أن يكون عوار.