المدية: مصالح التجارة تحدد 7 نقاط بيع اللحوم الحمراء المسقفة

كشفت اليوم مديرية التجارة لولاية المدية، عن تحديد نقاط بيع اللحوم الحمراء المسقفة أسعارها والمقتناة من الدول الإفريقية لدى التجار كما يلي:

المذبح الصناعي خلاف بلقاسم بلدية البرواقية.

_جيلي نورالدين، قصابة بساحة السوق المغطى بلدية المدية.

_شعوان نصرالدين، قصابة بالسوق الجواري" الرحمة" حي عين الذهب بلدية المدية.

-حسين منصوري، قصابة السوق الجواري" الرحمة" حي عين الذهب بلدية المدية.

-محل القصابة قرب المحكمة القديمة ببلدية البرواقية.

-محل القصابة " قير" ببلدية شلالة العذاورة.

- يحياوي يحياوي عادل، قصابة بالسوق الجواري الرمضاني بلدية بالعمارية.

واشارت مديرية التجارة عبر بيان لها ان وجود هذه اللحوم بهذه النقاط مرتبط بمدى اقتنائها من قبل هؤلاء التجار.