المدية: مصالح التجارة تحدد 7 نقاط بيع اللحوم الحمراء المسقفة

كشفت اليوم مديرية التجارة لولاية المدية، عن تحديد نقاط بيع اللحوم الحمراء المسقفة أسعارها والمقتناة من الدول الإفريقية لدى التجار كما يلي:
المذبح الصناعي خلاف بلقاسم بلدية البرواقية.
_جيلي نورالدين، قصابة بساحة السوق المغطى بلدية المدية.
_شعوان نصرالدين، قصابة بالسوق الجواري" الرحمة" حي عين الذهب بلدية المدية.
-حسين منصوري، قصابة السوق الجواري" الرحمة" حي عين الذهب بلدية المدية.
-محل القصابة قرب المحكمة القديمة ببلدية البرواقية.
-محل القصابة " قير" ببلدية شلالة العذاورة.
- يحياوي يحياوي عادل، قصابة بالسوق الجواري الرمضاني بلدية بالعمارية.
واشارت مديرية التجارة عبر بيان لها ان وجود هذه اللحوم بهذه النقاط مرتبط بمدى اقتنائها من قبل هؤلاء التجار.