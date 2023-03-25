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المدية: مصالح التجارة تحدد 7 نقاط بيع اللحوم الحمراء المسقفة

مجتمع
25 مارس 2023 ()
ط عبدالكريم
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كشفت اليوم مديرية التجارة لولاية المدية، عن تحديد نقاط بيع اللحوم الحمراء المسقفة أسعارها والمقتناة من الدول الإفريقية لدى التجار كما يلي:

المذبح الصناعي خلاف بلقاسم بلدية البرواقية.

_جيلي نورالدين، قصابة بساحة السوق المغطى بلدية المدية.

_شعوان نصرالدين، قصابة بالسوق الجواري" الرحمة" حي عين الذهب بلدية المدية.

-حسين منصوري، قصابة السوق الجواري" الرحمة" حي عين الذهب بلدية المدية.

 -محل القصابة قرب المحكمة القديمة ببلدية البرواقية.

 -محل القصابة " قير" ببلدية شلالة العذاورة.

-  يحياوي يحياوي عادل، قصابة بالسوق الجواري الرمضاني بلدية بالعمارية.

واشارت مديرية التجارة عبر بيان لها ان وجود هذه اللحوم بهذه النقاط مرتبط بمدى اقتنائها من قبل هؤلاء التجار.

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