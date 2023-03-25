قرار جديد في قضية رشيد نكاز

رفع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حظر المنع من مغادرة الأراضي الوطنية عن الناشط السياسي رشيد نكاز.

وجاء في الصفحة الرسمية لنكاز على "الفايسبوك": "بعد 1200 يوم في السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة البلاد، أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون برفع حظر المنع من مغادرة الأراضي الوطنية".

واضاف "رشيد نكاز وعائلته الأمريكية والجزائرية يتقدمون بخالص الشكر للرئيس عبد المجيد تبون على اهتمامه وإنسانيته وتطوعيه السياسي الذي جعل من الممكن مواجهة التباطؤ البيروقراطي الموروث من النظام القديم".

وكان رئيس الجمهورية قد وقع، شهر جانفي الماضي، مرسوما رئاسيا يتضمن إطلاق سراح الناشط السياسي رشيد نكاز بعد أن قضى شهورا في السجن بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام.