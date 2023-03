Rachid Nekkaz autorisé à partir à l'étranger pour se faire soigner

L'opposant Rachid Nekkaz, libéré en janvier à la faveur d'une grâce présidentielle et se disant malade d'un cancer, a annoncé que le chef de l'Etat avait ordonné la levée de l'interdiction de se rendre aux Etats-Unis, où se trouve sa famille, pour se faire soigner.

"Après 1.200 jours d'emprisonnement, d'assignation à résidence et d'interdiction de quitter le territoire, le président Abdelmadjid Tebboune a finalement ordonné la levée de l'interdiction de quitter le territoire national imposée à Rachid Nekkaz depuis 2019", a écrit l'opposant dans une lettre qu’il a publié sur sa page Facebook.

Nekkaz a remercié le président Tebboune d'avoir répondu à un message qu'il avait envoyé la semaine dernière "lui demandant d'intervenir personnellement, afin qu'il puisse quitter le pays légalement et subir une intervention chirurgicale dès que possible".