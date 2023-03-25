المقاومة الفلسطينية تضرب من جديد

أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إصابة جنديين صهيونيين على الأقل في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بأن شخصين أصيبا بعملية إطلاق نار من مركبة في حوارة، فيما وُصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

ووصلت الفرق الطبية إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا. وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في منطقة حوارة.

وباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عملية حواره البطولية التي أدت لإصابة عدد من الجنود الصهاينة وانسحاب المنفذ.

وأكدت الحركة، في بيانها، أن "عملية حوارة الجديدة وكافة عمليات المقاومين هي الطريق الأنجع والوسيلة الأجدى من أجل مقارعة الاحتلال وقتاله حتى تحرير فلسطين المحتلة من بحرها إلى نهرها وطرد المحتل الغاصب إلى المنافي".