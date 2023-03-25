زرواطي يتخلى عن سبع ويشكو مدوار للوزارة

لم يعمر المدرب مصطفى سبع طويلا على العارضة الفنية لشبيبة الساورة، حيث تم الاستغناء عنه بعد حصة واحدة أشرف فيها على تشكيلة نسور الساورة بملعب 20أوت ببشار.

ولما اتصلنا بزرواطي وسألناه عن الأسباب التي جعلته يستغني عن المدرب سبع رد قائلا "لم نتفق معه على أي شيء، ولكن لأسباب أحتفظ بها لنفسي ثم أن أنصار الفريق رفضوه قررنا عدم جلبه للفريق بالرغم من أنه أشرف على حصة تدريبية". وبخصوص خليفته أضاف " نحن أوكلنا لمدرب الرديف مسؤولية الاشراف على الفريق إلى غاية العثور على مدرب جديد نحن بصدد البحث عنه. حيث نملك العديد من السير الذاتية لعدة مدربين من الداخل والخارج، ولكن يجب أن لا نتسرع، الأكيد أن الكوتش الجديد سيعرف قبل المباراة القادمة ضد شباب بلوزداد".

وعاد بنا زرواطي للحديث عن مشاكل فريقه مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار التي لا تنتهي، إذ قال رئيس شبيبة الساورة " لقد ضاق مدوار بفريقي ذرعا وأضحى يكيد له المكائد، وكلما وجد فرصة وإلا حاول الانتقام منه نكاية في، وأخر خرجة كانت لما برمج مباراتنا أمام شباب بلوزداد يوم 5أفريل القادم، وهو التي كانت مقررة يوما قبل هذا التاريخ، ما جعلنا نحجز مقاعد في الطائرة للعودة إلى بشار يوم 5من أفريل، ليقوم متعمدا ببرمجة المقابلة من جديد يوم عودتنا من العاصمة إلى بشار، هذا الأمر سيضطرنا للبقاء في الجزائر العاصمة لعدم وجود مقاعد شاغرة في الطائرة. لقد وجد الفرصة مواتية للانتقام من فريقي ليصفي حساباته معي، وعليه فقد وجهنا رسالة عاجلة إلى وزير الشباب والرياضة من أجل التدخل لوضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة لرئيس الرابطة الذي أضحى يتصرف كيف ما شاء وكأن الرابطة ملكه الخاص ".