مخاطر النوم على الظهر أثناء الحمل

يمكن أن يؤثر الحمل على جسم المرأة الحامل بشكل جذري، ولكن بقدر ما تحتاج الحامل في تلك الفترة إلى النوم، فقد لا يحدث الأمر دائماً بسهولة؛ إذ قد تؤثر الهرمونات والتغيرات الجسدية على قدرة المرأة على الخلود لنوم عميق وإيجاد الوضعيات المناسبة التي تحقق الراحة والصحة لجسمها ولجنينها.



يوصي الأطباء عموماً بالنوم أثناء الحمل على أحد الجانبين أثناء الحمل، خاصة مع تقدم شهور الحمل والاقتراب من موعد الولادة. وهذا يحدث بسبب مخاوف تتعلق بتدفق الدم؛ إذ عندما يكبر الجنين، تزداد فرصة ضغط تدفق الدم إلى الرحم.



وتشير مراجعة للدراسات الطبية تمت عام 2019 ونشرها موقع health line للصحة والطب، إلى أن النوم أثناء الحمل على الظهر ينطوي على بعض المخاطر، في حين أن النوم على الجانب الأيمن أو الأيسر أكثر سلامة للأم وجنينها.



واتضح أن هناك خطراً متزايداً للإملاص، أو متلازمة موت الرضع عند ولادتهم، لدى السيدات الحوامل اللائي ينمن على ظهورهن بعد 28 أسبوعاً من الحمل. ومع ذلك، هناك الكثير من البيانات المختلطة حول ما إذا كان الاستلقاء على ظهرك أثناء الحمل هو ما يساهم في زيادة خطر الإملاص.



واليوم، لا يتوفر سوى عدد محدود من الدراسات حول هذا الموضوع. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد مما إذا كان هناك ارتباط أم لا بين حالات الإملاص وأوضاع النوم حتى 30 أسبوعاً من الحمل.