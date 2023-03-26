برنامج " الخضر" قبل مواجهة النيجر

يلاقي غدا الإثنين بداية من الساعة الخامسة مساءا بملعب حمادي العقربي برادس، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، نظيره النيجري وذلك لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وستطير بعثة " الخضر"، على متن طائرة خاصة إلى تونس ظهر اليوم على الساعة الواحدة، و ستخوض العناصر الوطنية على ملعب حمادي العقربي، آخر مران لها قبل موعد المباراة بداية من الساعة الثامنة ليلا، فيما سيكون الإجتماع التقني بداية من الساعة العاشرة ليلا.

يذكر أن السلطات التونسية،قررت دخول الجماهير الجزائرية إلى الملعب مجانا