إدارة شباب بلوزداد تفنّد

نفت إدارة نادي شباب بلوزداد، الأخبار المتداولة حول إحالة الحارس الدولي عز الدين دوخة على المجلس التأديبي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " السياربي"، على الفايسبوك،أنه تبعا للأخبار المتداولة بخصوص قرار إحالة الحارس عز الدين دوخة أمام المجلس التأديبي للفريق بسبب عدم قبوله البقاء في كرسي الإحتياط، تفند إدارة فريق شباب بلوزداد الأمر، مؤكدةً أن الحارس عز الدين دوخة، غاب عن التدريبات بسبب الإصابة لا غير، كما أن اللاعب استأنف التدريبات رفقة المجموعة اليوم".

وختمت إدارة الشباب، بأن عز الدين دوخة مثال اللاعب الجدي المُنضبط مع الفريق ويعتبر مثال يقتدى به.